Москва, 23 мая, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Украинские боевики заминировали мосты в городе Путивле (Конотопский район, Сумская область), сообщил 23 мая журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Представитель Минобороны РФ уточнил, что заминированы украинскими боевиками мосты через реки Сейм и Любка: ВСУ хотят взорвать их, чтобы «обвинить Вооружённые Силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры».

Он добавил, что Запад одобрительно молчит, видя военные преступления Киева, словно «одурманенный» русофобскими настроениями.