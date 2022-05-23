Рим, 23 мая, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Цены на авиабилеты в ЕС в 2022 году резко выросли, сообщили 23 мая в ассоциации потребителей Италии со ссылкой на данные национальной службы статистики.

Двигатель самолета

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Билеты в страны ЕС из Италии подорожали на 91%, межконтинентальные рейсы — на 35,7%, внутриитальянские — на 15,2%.

Основная причина — рост цен на топливо, констатировали эксперты.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Эксперты оценивают рост расходов производителей на энергию в 77%, что приведет к общему росту расходов на 68 млрд евро в год.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.