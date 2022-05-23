Москва, 23 мая 2022, 21:46 — REGNUM Ёмкости с химически опасными веществами заминированы украинскими боевиками на заводе в городе Лисичанске (ЛНР), сообщил 23 мая журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

ВСУ
ВСУ
U.S. Army Europe Images

По словам представителя Минобороны РФ, подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО в здании и ангарах завода редких газов Лисичанска. Они «заминировали ёмкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей».

Украинские боевики провоцируют удар со стороны ВС РФ, обстреливая позиции российских военных и Народной милиции ЛНР со стороны завода. Они намерены в случае ответного удара обвинить российскую сторону «в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы в городе».

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