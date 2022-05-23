Москва, 23 мая, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Ёмкости с химически опасными веществами заминированы украинскими боевиками на заводе в городе Лисичанске (ЛНР), сообщил 23 мая журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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По словам представителя Минобороны РФ, подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО в здании и ангарах завода редких газов Лисичанска. Они «заминировали ёмкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей».

Украинские боевики провоцируют удар со стороны ВС РФ, обстреливая позиции российских военных и Народной милиции ЛНР со стороны завода. Они намерены в случае ответного удара обвинить российскую сторону «в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы в городе».