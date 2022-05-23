Москва, 23 мая 2022, 21:45 — REGNUM Силами МЧС Донецкой Народной Республики в районе мариупольского железнодорожного вокзала прошли мероприятия по разминированию территории от мин и неразорвавшихся снарядов. Сапёры-кинологи обследовали перрон, а также прилегающую к вокзалу территорию и железнодорожные пути, сообщает ТГ-канал «Новый Мариуполь».
Вслед за сапёрами ремонтная бригада «Донецкой железной дороги» начала восстанавливать третий путь, который предназначен для грузовых перевозок.
Ещё одна ремонтная бригада восстанавливает железнодорожное полотно в районе посёлка Сартана и также продвигается в сторону Мариуполя.