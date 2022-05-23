Москва, 23 мая, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Силами МЧС Донецкой Народной Республики в районе мариупольского железнодорожного вокзала прошли мероприятия по разминированию территории от мин и неразорвавшихся снарядов. Сапёры-кинологи обследовали перрон, а также прилегающую к вокзалу территорию и железнодорожные пути, сообщает ТГ-канал «Новый Мариуполь».

«Новый Мариуполь» Восстановительные работы на жлезнодорожном вокзале в Мариуполе

Вслед за сапёрами ремонтная бригада «Донецкой железной дороги» начала восстанавливать третий путь, который предназначен для грузовых перевозок.

«Руководство дало команду восстановить третий путь, который идёт вдоль побережья в Мариупольский порт. Рассчитываем, что завтра эту работу закончим и дальше будем продвигаться быстрее. Здесь, между двумя стрелочными переводами, в общей сложности произошло 19 взрывов, в результате которых было повреждено железнодорожное полотно. В порту разрывов железнодорожного полотна было в несколько раз меньше», — рассказал заместитель начальника дистанции Дебальцево «Донецкой железной дороги».

Ещё одна ремонтная бригада восстанавливает железнодорожное полотно в районе посёлка Сартана и также продвигается в сторону Мариуполя.