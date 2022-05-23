Рим, 23 мая, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Итальянское издание Affari Italiani 23 мая представило своим читателям биографию Владимира Зеленского, написанную журналистом Галлахером Фэнвиком.

Цитата из к/ф «Оно». реж. Энди Мускетти. США. 2017 Клоун Пеннивайз

В интервью с журналистами издания автор заявил, что президент Украины не является нацистом, но является «клоуном».

В том, чтобы называть персонажа таким образом, нет ничего оскорбительного — клоуном, к примеру, был и Чарли Чаплин, который «тоже» боролся с фашизмом, отметил Фэнвик.