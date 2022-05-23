Тула, , 21:39 — REGNUM Конкурс «Призвание — учить!» второй раз пройдет в Тульской области летом 2022 года, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. Региональный конкурс педагогического мастерства «Призвание — учить!» впервые состоялся в 2021 году по инициативе губернатора Алексея Дюмина и основателя Благотворительного фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

«В регионе большое внимание уделяется повышению престижа профессии учителя. Мы используем различные меры поддержки и поощрения лучших педагогов, в том числе — материальное стимулирование. Новой формой такой поддержки стал конкурс «Призвание — учить!», который уже получил положительный отклик. Это хороший стимул для профессионального развития тульских педагогов», — отметил Алексей Дюмин.

Победители конкурса участвовали в совместных проектах с региональным институтом повышения квалификации, двое из них были назначены на должности руководителей образовательных учреждений.

«Начиная конкурс, мы сомневались, все ли педагоги будут участвовать, успеют ли собрать необходимые документы, понятны ли им правила. В итоге из более чем 200 мы выбрали и наградили 33 победителя — энергичных, ярких, лучших из лучших. Я очень горжусь результатом. В этом году нам нужно задать себе и учителям новую планку — больше возможностей, больше участников и победителей. 51 педагог и 15 номинаций – это почти вполовину больше первого отбора. Мы хотим дать шанс проявить себя тем, кто не смог воспользоваться им раньше», — отметил Михаил Шелков.

В 2022 году конкурс проводится по 15 номинациям, их число по сравнению с прошлым годом увеличено на четыре. Также увеличено и число победителей — в 2022 году их будет 51, тогда как в 2021-м году их было 33. В зависимости от номинации они получат 100 тыс. рублей единовременно или 20 тыс. рублей ежемесячно в течение года. Общий призовой фонд от «Эмпатии» в 2022 году составит более 11 млн рублей.

Отметим, что с этого года ужас никами конкурса смогут стать учителя со стажем от одного года, воспитатели, методисты, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, классные руководители, преподаватели техникумов и колледжей, музыкальные работники и инструкторы по физической культуре дошкольных учреждений, молодые управленцы, библиотекари. В отдельные категории выделены сельские педагоги и воспитатели, а также педагоги и воспитатели, работающие с детьми с ОВЗ.

Подать заявку на участие можно дистанционно на сайте Госуслуг с 27 мая до 15 июня. Те претенденты, чьи заявки успешно пройдут техническую экспертизу, получат доступ к платформе «Сферум» для размещения конкурсных материалов с 1 июля по 25 августа.

В этом году организаторы проведут два вебинара, 8 июня и 13 июля, на которых ответят на вопросы и подскажут, на что обратить внимание при заполнении заявок. Торжественное награждение пройдет в кластере «Октава» и будет приурочено ко Дню учителя. Подробная информация о проведении конкурсного отбора будет доступна на сайтах министерства образования Тульской области и благотворительного фонда «Эмпатия».