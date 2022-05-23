Тула, 23 мая 2022, 21:39 — REGNUM Конкурс «Призвание — учить!» второй раз пройдет в Тульской области летом 2022 года, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. Региональный конкурс педагогического мастерства «Призвание — учить!» впервые состоялся в 2021 году по инициативе губернатора Алексея Дюмина и основателя Благотворительного фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова.
Победители конкурса участвовали в совместных проектах с региональным институтом повышения квалификации, двое из них были назначены на должности руководителей образовательных учреждений.
В 2022 году конкурс проводится по 15 номинациям, их число по сравнению с прошлым годом увеличено на четыре. Также увеличено и число победителей — в 2022 году их будет 51, тогда как в 2021-м году их было 33. В зависимости от номинации они получат 100 тыс. рублей единовременно или 20 тыс. рублей ежемесячно в течение года. Общий призовой фонд от «Эмпатии» в 2022 году составит более 11 млн рублей.
Отметим, что с этого года ужас никами конкурса смогут стать учителя со стажем от одного года, воспитатели, методисты, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, классные руководители, преподаватели техникумов и колледжей, музыкальные работники и инструкторы по физической культуре дошкольных учреждений, молодые управленцы, библиотекари. В отдельные категории выделены сельские педагоги и воспитатели, а также педагоги и воспитатели, работающие с детьми с ОВЗ.
Подать заявку на участие можно дистанционно на сайте Госуслуг с 27 мая до 15 июня. Те претенденты, чьи заявки успешно пройдут техническую экспертизу, получат доступ к платформе «Сферум» для размещения конкурсных материалов с 1 июля по 25 августа.
В этом году организаторы проведут два вебинара, 8 июня и 13 июля, на которых ответят на вопросы и подскажут, на что обратить внимание при заполнении заявок. Торжественное награждение пройдет в кластере «Октава» и будет приурочено ко Дню учителя. Подробная информация о проведении конкурсного отбора будет доступна на сайтах министерства образования Тульской области и благотворительного фонда «Эмпатия».