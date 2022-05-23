Мурманск, , 21:37 — REGNUM Мурманский Центр управления регионом за неделю зафиксировал 1311 сообщений, большинство из них касались темы благоустройства, сообщили в областном правительстве.

Мурманск глазами Ильи Варламова Varlamov.ru

«На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по уборке и ремонту дворов, общественных пространств и благоустройства. Далее идут темы «ЖКХ», «Дороги», «Социальное обслуживание» и «Обращения по проблеме вакцинации или лечения от коронавируса», — сообщили в ведомстве.

Больше всего жалоб на неубранные дворы и территории поступило из Мурманска и ЗАТО Североморск.

Как сообщало ИА REGNUM, Управление дорожного хозяйства Мурманска в 2022 году потратит 52 млн на уборку остановок, тротуаров и лестниц.