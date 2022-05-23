Бухарест, 23 мая, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Мэрия столицы Румынии объявила тендер на расширение сети городских трамваев. Об этом 23 мая сообщает румынский информационный портал HotNews.

Falkenpos Трамвай

По словам примара (мэра) Бухареста Никушора Дана, в ближайшее время планируется увеличить протяженность трамвайных линий на 30 километров.

Никушор Дан «Это позволит частично решить транспортную проблему в окраинных районах, а также разгрузить основные автобусные и троллейбусные маршруты».

Одновременно городские власти рассматривают возможность модернизации 50 км. действующих линий трамвая. На указанные работы будет выделено €500 млн.

Сейчас протяженность трамвайных путей в Бухаресте составляет 150 км.