Рим, 23 мая, 2022, 21:34 — ИА Регнум. «Друзья Путина» в Евросоюзе должны извиниться и признать свою ошибку, заявил 23 мая заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

PES Group Committee of the Regions Франс Тиммерманс

До сих пор они этого не сделали, добавил он.

Представители итальянской «Лиги», на которую, в частности, намекал Тиммерманс, в ответ посоветовали комиссару заниматься своими прямыми обязанностями, к примеру, бороться с резко растущей в ЕС безработицей, а не упражняться в «бессмысленной и безосновательной» демагогии.