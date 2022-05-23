Рим, 23 мая, 2022, 21:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки лишь 449 граждан Италии закончили вакцинацию от коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения 23 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Всего в Италии привиты чуть менее 50 миллионов человек (более 82% населения), но в последние месяцы этот показатель почти не растет.

За все время эпидемии скончались 166 тысяч носителей вируса, общее число зараженных — более 17 миллионов человек (более 25% населения).