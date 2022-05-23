Москва, 23 мая, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Украинские боевики продолжают прикрываться мирными жителями, оборудуя огневые точки среди гражданских объектов, в том числе школ, сообщил 23 мая журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Lug-info.com Житель обстрелянного ВСУ Первомайска

Представитель Минобороны уточнил, что в Одессе ВСУ создали огневые позиции в зданиях школ № 14 и 71. Кроме того, на прилегающей территории ими размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО.

В ДНР в городе Константиновке украинские боевики разместили опорные пункты в школе № 1 и в зданиях учебно-административного корпуса и общежития профессионально-технического училища № 39.

Также рядом со зданиями они установили артиллерийские орудия и РСЗО. Под предлогом обеспечения безопасности они удерживают жителей близлежащих домов в помещениях учебных заведений.

Также огневые позиции и склады боеприпасов ВСУ оборудовали в городе Горское (ЛНР) «на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов».