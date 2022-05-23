Анкара, 23 мая, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Турция начинает подготовку к полёту своего первого космонавта, заявил 23 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Об этом он сообщил в обращении к народу по итогам заседания правительства страны.

По его словам, такая подготовка начинается «официально». Кандидаты в возрасте до 45 лет могут обращаться на специально созданный интернет-ресурс.

«Подготовка к отправке нашего граждан в космос официально начинается», — объявил Эрдоган.

«Мы до сих пор помним Армстронга. Надеюсь, что будем так же помнить и нашего соотечественника, который станет примером для всех», — добавил турецкий президент.