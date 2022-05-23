23 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова помощника президента России и руководителя российской делегации на переговорах Москвы и Киева Владимира Мединского о том, что Украина решила заморозить переговорный процесс.

Светлана Рыбина, , 21:43 — REGNUM Заявление помощника президента России и руководителя российской делегации на переговорах Москвы и Киева Владимира Мединского о том, что замораживание переговорного процесса стало инициативой Украины, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 23 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

«Мединскому пора уде перестать позориться. Никакого договора с нацистами. Никаких обменов на Медведчуков и прочую шваль. Лучше вообще со Слуцким и Песковым ничего не говорите, как Соловьёв рекомендовал. Хватить эмоции в народе баламутить», — написал Михаил А.

Многие пользователи просто не понимают, с кем Мединский и остальные делегаты от России собираются вести переговоры, если Украина не выполнила ни одного взятого на себя обязательства.

«С кем там переговариваться-то? С клоунами и лицедеями?» — задаётся вопросом Наталия С.

Валерий Якоби. Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны. 1872

«Я прошу прощения, но с кем там вести переговоры, с наркоманом Зеленским, который под каблуком США? Уже сотню раз было доказано, что только война. Никакого иного выхода из этой неразрешимой ситуации нет. Об этом даже европейские дипломаты говорят, а ведь казалось, должны до последнего за мир бороться», — пишет Иван Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевские власти в данной ситуации ведут себя даже более последовательно, нежели российская делегация, которая всё время хочет о чём-то договориться с откровенными неонацистами.

«Ну и правильно сделали. В этом деле их можно только поддержать, как бы это странно ни звучало. Какие переговоры могут быть с врагами? Только силой разрешится этот конфликт», — считает Марина К.

Часть людей считает необходимым завершить специальную военную операцию России на Украине дипломатическим путём, но только при условии полной и безоговорочной капитуляции киевского нацистского режима.

«Переговоры будут, но потом и только о полной и безоговорочной капитуляции террористического киевского режима. Бандеровцы, нацисты и прочие шайтаны, вам осталось очень мало времени на то, чтобы сложить оружие», — предупреждает Анатолий С.

Ряд пользователей указывает на то, что среди представителей российской власти, судя по всему, всё ещё зиждется надежда, что в Киеве есть здоровые силы, готовые сесть за стол переговоров.

«Россия, хватит быть наивной! Восемь лет с ними пытались договориться, с этими ублюдочными нацистами! Не разговаривают с ними, их уничтожают! Если дипломатия не работает, а она в этом случае вообще не работает, тогда говорят военные!» — указывает Валера Т.

Нашлись и те, кто отмечают, что Россию вызвали на бой и этот бой принял президент Российской Федерации. В этой ситуации остаётся непонятным, зачем пытаться завершить состязание в тот момент, когда наша страна ведёт счёт, и вскоре её будет ждать победа.

«Меня, если честно, удивляет эта ситуация — часть российского руководства всеми силами пытается продать страну, позорно слить интересы России и продать всё к чёртовой матери ради того, чтобы их Америка любила. Но вместо этого США заставляют их бороться за интересы Российской Федерации. Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится. Я, если честно, намного больше уважаю нашего извечного врага на Западе, нежели внутренних предателей. С такими нам не по пути», — отметил Кирилл О.

Напомним, 22 мая помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах Москвы и Киева Владимир Мединский заявил в эфире белорусского канала ОНТ о том, что замораживание переговорного процесса стало инициативой Украины. Он отметил, что Киев настаивает на встрече президентов двух стран, но это делается исключительно ради фотографии главы Украины Владимира Зеленского, который сидит напротив российского лидера Владимира Путина.