Бухарест, 23 мая, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Национальное управление по защите прав потребителей Румынии (ANPC) оштрафовало бухарестскую гостиницу Intercontinental на 100 тыс. леев ($21,6) за нарушение основных правил безопасности проживания постояльцев. Об этом 23 мая сообщает румынский информационный портал News. ro.

Адриан ван Остаде. Интерьер гостиницы

Согласно официальной информации, в числе указанных нарушений — треснутые оконные стекла, неизолированные кабели и отслоившаяся штукатурка, а также использование сотрудниками кухни испорченных продуктов.

Было выписано в общей сложности шесть штрафов. Комиссары ANPC также предложили закрыть отель минимум на шесть месяцев.

Как отметили в управлении, в ближайшее время соответствующие проверки пройдут во всех международных сетевых гостиницах Бухареста, Тимишоары, Констанцы и других крупных городов страны.