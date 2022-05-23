Сыктывкар, , 21:10 — REGNUM В поселке Аджером Корткеросского района Коми сегодня, 23 мая, простились с братьями Лоскутовыми, погибшими в ходе спецоперации на Украине. В церемонии прощания принял участие глава республики Владимир Уйба.

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«Мы простились с нашими земляками, с братьями — Александром Валерьевичем и Филиппом Валерьевичем Лоскутовыми, героически погибшими при защите наших братских народов от фашистского режима Киева на территории Украины, — — заявил Уйба в своем видеообращении «Вконтакте» - Ребята выросли в дружной многодетной семье. Они отслужили срочную службу и ушли служить по контракту. Служили в одной роте пулеметчиками и погибли в один день - 13 мая».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 мая, стало известно о гибели на Украине танкиста из Архангельской области.