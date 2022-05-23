Мадрид, 23 мая, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Оспа обезьян в Испании подтверждена у 20 человек, ещё 16 — пока под вопросом, сообщает 23 мая испанский минздрав.

Обезьяны

Отмечается также, что дополнительно к этому на лабораторное исследование направлены анализы 22 человек. Исследования проводятся в Институте здоровья Карлоса III.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Европейской комиссии заявили, что страны координируют свою деятельность, направленную на борьбу с оспой обезьян, зафиксированной в ряде стран ЕС.