Курган, 23 мая, 2022, 21:02 — ИА Регнум. В Курганской области годовая инфляция в апреле 2022 года увеличилась на 1,15%, до 18,74%. Об этом сообщает пресс-служба уральского отделения Центробанка РФ.

Банк России

На рост инфляции повлияли издержки производителей и поставщиков товаров и услуг из-за нарушений в производственно-логистических цепочках в условиях усиления санкционного давления. Дополнительное влияние оказал рост спроса на отдельные товары и услуги на фоне ограниченного предложения, сообщает Центробанк.

ИА REGNUM ранее сообщало, что инфляция в целом по России в апреле составила 17,83%, в Уральском федеральном округе — 15,21%.