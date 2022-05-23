Донецк, , 20:48 — REGNUM Бойцами Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки уничтожили 33 украинских националиста, огневые точки и технику, а также захватили трофеи, сообщает 23 мая пресс-служба военного ведомства ДНР.

Солдаты ДНР. Донецк Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

Кроме 33 укронацистов, были уничтожены восемь огневых точек, два танка, одна бронемашина. Трофеями бойцов ДНР стали одна боевая машина пехоты (БМП), зенитная установка и два бронетранспортера (БТР).

«С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили тридцать три украинских националиста, восемь огневых точек, два танка, командно-штабную машину и одну бронированную машину. Захватили одну БПМ, зенитную установку и два бронетранспортера», — указано в сообщении Народной милиции.

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