Донецк, 23 мая, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Бойцами Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки уничтожили 33 украинских националиста, огневые точки и технику, а также захватили трофеи, сообщает 23 мая пресс-служба военного ведомства ДНР.

Суть Времени ДНР ИА REGNUM Солдаты ДНР. Донецк

Кроме 33 укронацистов, были уничтожены восемь огневых точек, два танка, одна бронемашина. Трофеями бойцов ДНР стали одна боевая машина пехоты (БМП), зенитная установка и два бронетранспортера (БТР).

«С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили тридцать три украинских националиста, восемь огневых точек, два танка, командно-штабную машину и одну бронированную машину. Захватили одну БПМ, зенитную установку и два бронетранспортера», — указано в сообщении Народной милиции.