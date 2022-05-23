Москва, 23 мая, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Компания Wildberries ввела штраф в размере 100 рублей за возврат любого товара, даже бракованного, передаёт 23 мая РБК.

Wildberries. Пункт выдачи

Отмечается, что практикуется штраф с прошлого месяца. При этом компания аргументирует это нововведение статьёй 26.1 закона «О защите прав потребителей».

Компания ссылается на то, что продавец возвращает покупателю сумму, уплаченную по договору, но при этом он вычитает из возвращаемой суммы расходы на доставку.