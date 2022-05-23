Качугский район, Иркутская область, 23 мая, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Часовня в честь Николая Чудотворца построена в деревне Рыкова Качугского района Иркутской области. Её возвели на месте, где располагался участок старого Иркутского тракта, по которому казаки-первопроходцы и купцы шли в Якутию. Об этом ИА REGNUM сообщил атаман Ангинского хуторского казачьего общества Иркутского казачьего войска Сергей Соколов.

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«Мы проезжали мимо красивого места в деревне Рыкова, помечтали и решили построить здесь часовню. Это было ровно год назад. Мы провели освящение этого места с батюшкой, собрались с казаками и родственниками, провели молебен. Ровно год мы её строили, тяжеловато было, у нас были всякие проблемы, но, тем не менее, выстояли и построили», — поделился хуторской атаман.

Большой род Соколовых основал деревню Рыкова. По словам Сергея Соколова, в этом месте родились и жили прадедушки, дедушки, отец. От их домов остались только ямы от их домов.

Средства на строительство часовни собраны казаками. День её освящения совпал с Днём памяти Николая Чудотворца и юбилеем хуторского атамана. Внутри появится иконостас и алтарь, будут написаны иконы и установлен жертвенник с престолом, который позволит проводить богослужения.

Предполагается, что росписью икон займутся мастера из Иркутска.

Настоятель Свято-Иннокентьевского храма села Анга иерей Максим Кузнецов уверен, что Николай Чудотворец будет укреплять казачье братство и объединять людей, а казачество, как и прежде, будет служить достойным примером молодому поколению.