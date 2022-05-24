Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 24 мая, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о запрете иностранным гражданам использовать институт суррогатного материнства на территории России, сообщает ИА REGNUM.

Младенец с мамой

«Согласно законопроекту, иностранным гражданам и лицам без гражданства будет запрещено использовать институт суррогатного материнства на территории РФ», — отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Кроме того, согласно законопроекту, все рожденные от биологических родителей-иностранцев в России дети должны будут получить российское гражданство, если они вынашивались суррогатной матерью до вступления в силу запрета.

Прописывается также, что сами суррогатные матери, вынашивающие ребенка на территории нашей страны, также должны будут иметь российское гражданство.

«Мы долго шли к этому, и путь этот был довольно сложным, так как на торговле рожденными в России детьми построен многомиллиардный бизнес», — подчеркнул Толстой.

Ранее в Госдуме предлагали вообще запретить суррогатное материнство. Однако находились и те, кто настаивал на включении такой опции в ОМС.

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