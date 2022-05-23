23 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 21:01 — REGNUM Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что он анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 23 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Ян Матейко. Казимир III закладывает католический собор в покорённом Львове. 1888

«Интересно, в какой момент чубы осознают, что Зеленский отдаёт Польше всю Западную Украину?» — интересуется Vazuns T.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие заявления из уст украинского президента могут означать только одно — вскоре мы забудем о существовании такого государства, как Украина.

«Какие к чёртовой матери границы? Польше отойдёт Львов, а всё остальное — России. Вот он — итог правления Зеленского. Украины как государства больше нет!» — уверен Руслан С.

«Ну, ждём — скоро поляки заберут нехилый кусок Украины, который исторически принадлежал Польше, отмечу ради справедливости», — написала Ирина О.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский, по сути, добровольно отказывается от управления западными областями Украины в пользу Польши.

«Он ещё «хероя Польши» не получил? За пару лет потерял половину своих восточных земель, но вместо того чтобы как-то договариваться с Россией, решил попросту отдать ещё и половину западных территорий Польше. Красавчик, что тут ещё сказать. Гитлер, его предшественник, на два фронта воевал, а Зеленский на два фронта продаёт», — отметил Сергей Т.

Шут гороховый Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что украинцы, думающие, что поляки им братья, жестоко ошибаются.

«Не надо забывать, что Польша пережила во времена Второй мировой войны. Больше всего этот народ пострадал от рук украинских националистов. Война войной, а тут была просто бойня мирняка. Поляки это до сих пор с ужасом вспоминают. Если они сейчас с украинцами обнимаются, то это всё с фигой в кармане. Ничего не забыто. Варшава ждёт удобного момента, чтобы забрать себе всё, что ей причитается на Украине», — считает Павел К.

Ряд пользователей призывает украинский народ одуматься и понять, что руководство Украины ведёт страну к полной и бесповоротной катастрофе.

«Братья-украинцы, почему ваши власти вам пудрят мозги, а себе нос? Откуда такая социальная несправедливость? Вашу страну просто по кусочкам распродают! Очнитесь!» — призывает Павел Б.

Нашлись и те, кто уверены, что украинцы даже и не заметят, как в какой-то момент окажутся под диктатом Варшавы.

«Уверен, что Польша будет действовать очень аккуратно и неочевидно. Постепенно подомнёт под себя Львов и, быть может, ещё пару областей Украины. Всё это будет типа Украина, но руководить всем будет Варшава. Киеву тут уже противопоставить будет нечего. Зеленский будет кататься по миру, просить денег и пиариться, а из Украины сделают европейское гетто с чёрным рынком оружия, наркотиков, торговлей органами и русофобией. Не завидую я украинцам, которые решили остаться на западе страны», — пишет Илья Л.

Напомним, 22 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил во время своего выступления в Верховной раде Украины о том, что он анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. По словам Зеленского, между Польшей и Украиной не должно быть барьеров, потому что эти народы не должны ментально разделяться.