Вашингтон, , 20:35 — REGNUM Правительство Дании передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковую установку для них, заявил 23 мая министр обороны США Ллойд Остин.

Флаг Дании

Об этом он сообщил по итогам виртуального заседания контактной группы стран Запада по военной помощи нацистской Украине.

«Я особенно благодарен Дании, которая сегодня объявила, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье», — сказал шеф Пентагона.

Кроме того, он сообщил, что порядка 20 западных стран объявили о новых пакетах военной помощи, готовящихся для Украины.

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