Москва, , 20:30 — REGNUM Продюсер Яна Рудковская подала заявление в полицию о мошенничестве. Об этом 23 мая пишет телеграм-канал Baza.

Евгений Плющенко Mil.ru

Как отмечает телеграм-канал, Рудковская подала заявление на компанию «ПСК МЕТ КОН» и её генерального директора, а также на мужчину по фамилии Гонтарь. По словам ведущей, Академия фигурного катания Евгения Плющенко («Ангелы Плющенко») ещё в 2021 году перевела Гонтарю 31,5 млн рублей за строительные работы, но они до сих пор не были выполнены. Рудковская просит признать действия мужчины мошенничеством.

Рудковская также утверждает, что Академия выплатила 99 млн рублей компании «ПСК МЕТ КОН» в счёт оплаты договора. Но утверждённые ранее обязательства выполнены не были.

Ранее Яна Рудковская жаловалась на угрозы со стороны украинцев. Она заявила, что недоброжелатели слили её номер в Сеть, после чего ей и её семье начали поступать звонки «с украинских, датских и американских номеров».

Читайте ранее в этом сюжете: Команда Black Star пополнилась тремя исполнителями