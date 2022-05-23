Вашингтон, 23 мая, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не менял своих подходов в вопросе оказания военной помощи Тайваню, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции 23 мая.

Ллойд Остин

«Я думаю, что президент ясно дал понять, что политика не изменилась», — приводит его слова Reuters.

Напомним, что ранее 23 мая Байден ответил утвердительно на вопрос журналистов о том, будут ли Соединенные Штаты принимать военное участие в случае нападения на Тайвань. Глава Белого дома добавил, что США давно взяли на себя это обязательство.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках политики одного Китая США признают одно китайское государство с пекинским правительством во главе и не имеют дипломатических отношений с Тайванем. Однако они поддерживают с Тайванем неофициальные контакты и фактически имеют свое посольство в Тайбэе. США также поставляют вооружение для обороны острова.