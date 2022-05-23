Москва, 23 мая, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Лейбл Black Star подписал контракты с тремя новыми артистами. Об этом 23 мая сообщает Super.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

К команде лейбла присоединились бывший участник шоу «Голос» Кирилл Скрипник, казахстанский исполнитель Baur Carbon и рэпер Derouse. Напомним, что на Black Star подписаны ещё семь артистов — Клава Кока, Натан, Анет Сай, Боронина, НАZИМА, Егор Шип и Slame.

Ранее украинский исполнитель Миша Марвин (Михаил Решетняк) покинул лейбл Black Star и лишился своего псевдонима. В качестве сценического имени Решетняк выбрал Миша М.