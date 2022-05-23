Москва, 23 мая, 2022, 20:19 — ИА Регнум. На данный момент нет информации о по-настоящему масштабных поставках западного вооружения на Украину. Об этом 23 мая заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, на фронтах встречается западное вооружение, которое передали Украине, однако масштабного применения иностранной техники пока не наблюдается. При этом генерал отметил, что зачастую киевский режим получает разнородную и устаревшую технику.

«Это салат из старой техники, которую осваивать долго и сложно эксплуатировать. У меня создается странное впечатление от всех этих поставок», — сказал Бужинский.