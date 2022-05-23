Нижний Новгород, 23 мая, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области присоединились к международной акции «Сад памяти» и высадили свыше 300 тысяч саженцев хвойных деревьев. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства сегодня, 23 мая.

ИА REGNUM Саженец

Таким образом нижегородцы увековечили память граждан Советского Союза, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как отмечает министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев, акция «Сад памяти», организованная всероссийским движением «Волонтеры Победы» совместно с Минлесхозом России, способствует патриотическому воспитанию, развитию бережного отношения к природе и помогает восстановлению лесов.