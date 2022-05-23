23 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:48 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал сенсационное заявление Робби Мука, бывшего руководителя предвыборной кампании Хиллари Клинтон, которая в 2016 участвовала с Трампом в президентской гонке. По словам Мука, именно Хиллари Клинтон запустила распространение в СМИ слухов о том, что Россия помогает Трампу победить на выборах.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

В свою очередь Трамп заявил, что разоблачение пропаганды о его связях с Россией является «одним из величайших политических скандалов в истории» и что он «никогда» не сможет полностью вернуть свою «репутацию».

Бывший помощник Клинтон Робби Мук 20 мая дал показания в рамках первого уголовного процесса, который проходит по итогам многолетнего расследования о связях Трампа с Россией. Мук заявил, что Клинтон в свое время одобрила распространение слухов и «согласилась» поделиться дискредитирующими данными о Трампе со СМИ.

Бывший главный юрисконсульт ФБР Джеймс Бейкер также дал показания, заявив, что после внимательного изучения слухов о связях Трампа с российскими банками, связанными с Кремлем, бюро обнаружило, что «они под собой ничего не имеют».

Напомним, что в июле 2016 года ФБР начало расследование, касающееся слухов о сговоре кандидата Дональда Трампа с Россией с целью повлиять на президентские выборы в США.

Данное расследование, известное как «Перекрестный ураган», было передано под руководство Роберта Мюллера 17 мая 2017 года.

Роберт Мюллер Fbi.gov

По прошествии почти двух лет расследование Мюллера не смогло обнаружить никаких доказательств «преступного сговора или координации между кампанией Трампа и российскими официальными лицами во время президентских выборов 2016 года».

Во время допроса Мук поведал, что Клинтон сыграла решающую роль в распространении слухов о связях «Альфа-банка» с Трампом. Впервые о «проблеме «Альфа-банка» Хиллари была проинформирована своим главным юрисконсультантом Марком Элиасом, который в то время был партнером в юридической фирме Perkins Coie. По словам Мука, раздобытые данные были получены от неких «людей, обладающих опытом в такого рода вопросах». Тогда ничего не говорило о легитимности этих притянутых за уши данных, но команда Клинтон все равно решила выдать СМИ потенциальный компромат на Трмапа. В свое оправдание Мунк указал, что они понадеялась, что СМИ смогут «проверить» эту информацию, чтобы определить, является ли она «точной».

Хиллари Клинтон (сс) Gage Skidmore

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Трамп был нашим лидером, а теперь наш лидер — телесуфлер», — пишет smithres.

«Я буду продолжать голосовать, но моя уверенность в честности, достоверности и предотвращении мошенничества на выборах исчезла после 2020 года. Республиканцы должны вернуть себе палату представителей и Сенат, а если они этого не сделают, это только подтвердит, что наша избирательная система коррумпирована», — отмечает smellslikemendacity.

«И все, кто использовал эту ложную информацию для попыток импичмента Трампа, должны быть обвинены в измене», — уверен rightfieldoccupier.

«Для сравнения: что если бы кто-то в вашей компании выдвинул ложные обвинения против вас, а другие подхватили бы это и распространили такое же ложное утверждение. Насколько бы вы были возмущены и стали бы активно защищать себя от лжи? В то время я считал, что некоторая реакция и твиты Трампа были чрезмерными, но после новых разоблачений я начинаю пересматривать это с более личной точки зрения», — делится 2Liberty.

«У г-на Трампа было зашкаливающее эго, глупые твиты, и он был далеко не отточенным политиком. Для меня это была приятная перемена по сравнению с последними 50 годами. Я бы хотел, чтобы именно он был в Белом доме, а не то, что мы имеем сейчас», — указывает standagainst.

«Возможно, Хиллари и была организатором, но ей очень помогли мейнстримные СМИ и вся Демократическая партия. Дональд Трамп был и остается экзистенциальной угрозой для всего движения левых. Если и есть человек, который может спасти Америку от самоуничтожения, то это Дональд Трамп», — уверяет joelle487.

«Конечно, Клинтон согласилась на это, она была единственным человеком, которому это было выгодно, никто другой ничего не получил от этого. Но она все равно никогда не получит справедливого наказания за то, что она сделала. Трамп должен подать на нее в суд, чтобы она полностью обанкротилась. Это самое близкое к справедливости, что мы когда-либо увидим», — предлагает rancher1967.

«Как я могу вернуть свою репутацию?» Хороший вопрос, господин президент. Те, кто хочет подорвать наши законы и конституцию, не победят. Отдадим честь борцам за правду, закон и порядок. Этих качеств очень не хватает демократам, которые были у власти ранее, и тем, кто находится у власти сейчас», — коммментирует R26single.

«Похоже, что президенту Трампу следует подать в суд на машину Клинтонов за ложь, а нам, народу, — за ущерб, причиненный в результате того, что Обама — Клинтон — Сорос обманули нас, лишив квалифицированного президента в 2020 году. Все знают, что произошло. Правда всплывает понемногу, и теперь необходимо привлечь виновных к ответственности», — призывает slipthejab.

«Репутация — это один вопрос. А как насчет 32–35 миллионов долларов средств налогоплательщиков, которые были потрачены впустую на расследованием Мюллера и на эту, очевидно, известную дезинформацию. Мы хотим вернуть наши деньги! Клинтоны и их адвокаты должны вернуть все это в казну с процентами!» — восклицает sailorbrad2.

«Я согласен, они должны вернуть деньги. Но есть еще один момент, который интригует. MSNDC и CNN любили поливать грязью Трампа и получали за это много зрителей. Интересно, почему они не освещают эту историю о разоблачении Клинтонов?» — задает риторический вопрос ATCTroll.

«Добавьте к этому млрд и млрд долларов, которые мы отправляем на Украину, этого не было бы, если бы демократы не украли выборы», — отвечает Liberal-Insanity.