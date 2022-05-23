Москва, , 20:13 — REGNUM Совет Думы принял решение снять ряд ранее введенных антиковидных ограничений, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Госдума

Снимаются ограничения на проход в здания Государственной думы для помощников депутатов.

Кроме того, возобновляется прохождение учебной практики в аппарате Госдумы, в аппаратах комитетов, комиссий и фракций.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме с 9 марта 2022 года снова заработали буфеты и столовая.

На фоне волны «Омикрона» в Госдуме с 31 января 2022 столовые и буфеты были закрыты.

Читайте ранее в этом сюжете: С 9 марта в Госдуме заработают буфеты и столовая