Москва, , 20:12 — REGNUM Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро по итогам торгов в понедельник, 23 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 57,87 рубля, что на 2 рубля 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро упал на 2 рубля 70 копеек и достиг 60,10 рубля. Ранее в ходе торгов евро опускался ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года.

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