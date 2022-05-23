Ханты-Мансийск, , 20:09 — REGNUM В Югре годовой темп прироста цен в сфере услуг в апреле уменьшился на 0,15% и по сравнению с мартом и составил 6,36%. Об этом сообщает пресс-служба уральского отделения Центробанка.

Санаторий Марина Каширская © ИА REGNUM

Стоимость услуг возросла за счёт авиабилетов. По причине их дороговизны в преддверии майских праздников жители Югры предпочли заграничным курортам отдых в санаториях Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и юга России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Югре годовая инфляция в апреле 2022 года практически не изменилась, составив 11,56% после 11,58% в марте.

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