Бишкек, 23 мая, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров одобрил продажу Министерством внутренних дел разрешений на тонировку боковых стекол передних дверей легковых машин. Об этом сообщили в правительстве республики сегодня, 23 мая.

Тонировка

Физические лица, являющиеся резидентами страны, будут ежегодно платить за разрешение 80 тысяч сомов (62 тысячи рублей), юридические лица — 100 тысяч сомов (77,5 тысячи рублей), а нерезиденты — 120 тысяч сомов (93 тысячи рублей).

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В случае отказа владельца от использования разрешения на тонировку до истечения его срока действия, деньги или их часть ему не вернут.

Отмечается, что купить разрешение на тонировку смогут владельцы любых легковых автомобилей, кроме такси. При этом тонировка допускается без ограничения уровня светопропускания.

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