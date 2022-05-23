Нижний Новгород, , 20:05 — REGNUM Для посещения фестиваля «Столица закатов», который летом пройдёт в Нижнем Новгороде, не потребуются коронавирусные мультипассы или QR-коды. Об этом заявил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович на пресс-конференции.

Нижний Новгород Иван Шилов, ИА REGNUM

По словам чиновника, текущая эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет проводить массовые мероприятия без таких ограничений, которые вводились в 2021 году из-за продолжавшегося массового распространения коронавирусной инфекции.

В то же время министр отметил, что если в Нижегородской области всё же произойдёт рост заболеваемости коронавирусом, то для обеспечения безопасности посетителей фестиваля придётся вернуть требование о «ковидных паспортах» и ограничения по количеству гостей на мероприятиях фестиваля.