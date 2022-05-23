Бухарест, 23 мая 2022, 20:02 — REGNUM На территории Румынии обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, принадлежавшего вооруженным силам Украины. Об этом 23 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

БПЛА Bayraktar
БПЛА Bayraktar
Army.com.ua

Согласно официальной информации, БПЛА Bayraktar с украинкой маркировкой был найден экипажем береговой охраны ВМС Румынии в районе города-порта Сулина на востоке страны.

Предполагается, что аппарат был сбит российской ракетой над Черным морем еще 8 мая текущего года, и с тех пор его фрагменты находились в свободном плавании.

В настоящее время специальная комиссия минобороны Румынии выясняет обстоятельства, при которых указанные обломки могли попасть в румынские территориальные воды. Украинская сторона будет уведомлена о результатах расследования по его завершению.

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