Бухарест, , 20:02 — REGNUM На территории Румынии обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, принадлежавшего вооруженным силам Украины. Об этом 23 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

БПЛА Bayraktar Army.com.ua

Согласно официальной информации, БПЛА Bayraktar с украинкой маркировкой был найден экипажем береговой охраны ВМС Румынии в районе города-порта Сулина на востоке страны.

Предполагается, что аппарат был сбит российской ракетой над Черным морем еще 8 мая текущего года, и с тех пор его фрагменты находились в свободном плавании.

В настоящее время специальная комиссия минобороны Румынии выясняет обстоятельства, при которых указанные обломки могли попасть в румынские территориальные воды. Украинская сторона будет уведомлена о результатах расследования по его завершению.

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