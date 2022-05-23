В Румынии обнаружены обломки украинского беспилотника
Бухарест, 23 мая, 2022, 20:02 — ИА Регнум. На территории Румынии обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, принадлежавшего вооруженным силам Украины. Об этом 23 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, БПЛА Bayraktar с украинкой маркировкой был найден экипажем береговой охраны ВМС Румынии в районе города-порта Сулина на востоке страны.
Предполагается, что аппарат был сбит российской ракетой над Черным морем еще 8 мая текущего года, и с тех пор его фрагменты находились в свободном плавании.
В настоящее время специальная комиссия минобороны Румынии выясняет обстоятельства, при которых указанные обломки могли попасть в румынские территориальные воды. Украинская сторона будет уведомлена о результатах расследования по его завершению.