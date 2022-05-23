Москва, 23 мая, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Российская армия предпочитает действовать на Украине точечно, без наступлений широким фронтом. Об этом 23 мая заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

По его словам, в случае удачной реализации этой тактики с окружением ряда городов и группировок украинских войск, России откроется прямой выход на город Славянск Донецкой Народной Республики.

«Дальше уже Краматорск и Славянск. Такого ярко выраженного, что началось генеральное наступление нет. Тактика нашего Генштаба, я так смотрю, она точечная», — сказал Бужинский.