Архангельск, 23 мая, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В Архангельской области предприятиям, которые занимаются разведением рыбы, возместят затраты на оборудование. Из бюджета на эти цели выделено 15 млн рублей. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Александр Цыбульский.

Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области Аквакультура на озере Черном, Вельский район Архангельской области

«Основной вид аквакультуры в Архангельской области — это форель. Её выращиванием занимаются 9 предприятий, два из которых работают на установках замкнутого водоснабжения, остальные в открытых водоемах. Только Няндомское предприятие за последний год в 2,5 раза (со 100 до 250 тысяч единиц) увеличило количество рыбопосадочного материала, — написал глава региона. — Кроме того, САФУ создал в Няндоме лабораторию для проведения экспериментов в области аквакультуры. Это позволит уже к концу года выйти на полное обеспечение предприятий региона собственными мальками форели, а в перспективе покрыть потребности и других регионов Северо-Запада».

Как сообщало ИА REGNUM, в России за январь–февраль 2022 года было произведено 626,7 тыс. тонн рыбы, из них лососевые — 137 тонн.