Львов, Украина, , 19:56 — REGNUM На Украине мало русофобии, считает мэр Львова Андрей Садовой. Об этом он написал 23 мая в своём телеграм-канале.

Геть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя негативную реакцию из соцсети, запрещённой в России, на два его сообщения, где фигурировало слово «москаль», он изложил своё объяснение, согласно которому «москаль», мол, «не хочет, чтобы его называли москалём».

Далее, разъясняя читателям своего телеграм-канала, что, как известно, «вещи надо называть своими именами», Садовой заявил, что «наша русофобия всё ещё недостаточна».

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