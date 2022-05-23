Ипсуич, Великобритания, , 19:52 — REGNUM Британский археолог-любитель и фанат франшизы «Индиана Джонс» обнаружил клад в районе порта Ипсуич (Великобритания). Об этом 23 мая пишет «N+1».

Индиана Джонс Цитата из к/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» реж Стивен Спилберг. 1981. США

Джордж Риджуэй нашёл клад ещё в 2019 году, однако об этом стало известно только сейчас. После просмотра сервиса Google Earth археолог решил исследовать с помощью металлоискателя поле рядом с городом Ипсуич. По данным портала, находка состояла из 748 золотых и серебряных монет — среди них есть деньги, отчеканенные в I веке нашей эры при римском императоре Клавдии и кельтском вожде Кунобелине.

Добавим, что в настоящее время монеты и другие находки Риджуэйя находятся в Британском музее, где их изучают и оценивают. По словам сотрудников музея, это самый большой клад из драгоценных металлов, обнаруженный в Великобритании, который датируется временем правления императора Клавдия.

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