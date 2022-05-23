Ульяновск, 23 мая, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области задержаны подозреваемые в хищении муниципального имущества — водонапорной башни. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Преступление было совершено в Безводовском сельском поселении Кузоватовского района. В полицию поступило сообщение о демонтаже недействующей водонапорной башни около одного из сёл. Прибывшие на место происшествия участковые задержали двух 25-летних жителей Кузоватовского района.

Предварительно полицейские установили, что подозреваемые приехали сюда на машине и увидели водонапорную башню, которую подпили при помощи специального инструмента. В ведомстве отмечают, что когда башня упала, её начали распиливать на части — свидетелем этого стала местная жительница, которая сообщила об этом в администрацию.

Похищенное изъято. Правоохранители устанавливают все детали происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Ульяновской области перед зарегистрированы кражи сельскохозяйственного оборудования.

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