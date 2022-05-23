Москва, , 19:42 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже сломлены психологически или близки к этому состоянию. Об этом 23 мая заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, причиной стала сдача в плен боевиков и неонацистов, прятавшихся в подвалах завода «Азовсталь» в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики.

«Этот психологически перелом, который имеет место в любой военной компании, уже наступил или вот-вот наступит. Это случилось после Мариуполя. Сейчас на очереди Северодонецк и Лисичанск», — сказал Бужинский.

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