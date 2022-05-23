Ханты-Мансийск, , 19:42 — REGNUM В Югре годовая инфляция на продовольственные товары разогналась с 12,18% в марте до 14,71% в апреле. Об этом сообщает пресс-служба уральского отделения Центробанка РФ.

Молочная продукция в магазине Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Наибольший вклад в рост цен на продовольствие внесли овощи — картофель, морковь, свекла. Перебои в поставках импортных фруктов в магазины региона способствовали увеличению годовых темпов прироста цен на цитрусовые, груши и яблоки.

Также, как и в других регионах Уральского федерального округа, в Югре повысились цены на кондитерские изделия, на мясо и продукты его переработки, молоко, сметану, творог и сыры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области годовая инфляция на продовольственные товары достигла 18,21%.

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