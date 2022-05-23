Вологда, 23 мая, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Вологодская область получила из федерального бюджета почти 200 млн рублей. Средства будут направлены на строительство начальной школы в микрорайоне Прилуки региональной столицы, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Http://gradkostroma.ru Строительство школы

«Наша заявка удовлетворена в полном объеме, проектно-сметная документация разработана. Строительство школы начнется в 2023-м и завершится в 2024 году», — сообщил Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение между регионами более 149 млрд рублей на строительство школ.