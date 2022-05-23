Москва, , 19:37 — REGNUM В связи с высоким интересом избирателей к процедуре предварительного голосования введены дополнительные меры безопасности при верификации на сайте PG. ER. RU, поэтому на неё может потребоваться дополнительное время, отметил заместитель секретаря Генсовета партии «Единя Россия» Сергей Перминов.

Голосование Kuvasato.com

«Мы получили несколько десятков сообщений от избирателей, которые направили запрос на верификацию в системе и не получили подтверждение. Хотим заверить всех, что возможность проголосовать будет предоставлена каждому желающему. Увеличенное время верификации связано не только с большим количеством избирателей, но и с тем, что предприняты дополнительные меры безопасности», — сообщил Сергей Перминов.

Он подчеркнул, что при этом был учтен опыт электронного голосования 2021 года и последних месяцев в условиях участившихся кибератак.

«Мы также ввели дополнительные условия проверки, чтобы исключить возможность двойного голосования, предусмотреть дополнительную защиту аккаунтов пользователей и сделать процедуру еще безопаснее», — сказал Сергей Перминов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зарегистрироваться в качестве избирателя можно на PG. ER. RU c верификацией через Госуслуги или Мос. ру для жителей Москвы до 27 мая, а проголосовать за своего кандидата — до 29 мая включительно.

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Напомним, в воскресенье, 22 мая, состоялось разделения ключа шифрования блокчейна предварительного голосования партии «Единая Россия». Части ключа передали на хранение сенатору Александру Карелину, президенту ПАО «Ростелеком» Михаилу Осеевскому, президенту Фонда информационной безопасности Илье Массуху, секретарю Санкт-Петербургского отделения «Единой России», депутату Госдумы Сергею Боярскому. 29 мая — когда завершится голосование — ключ соединят, после чего начнется процедура подсчета голосов.

Результаты предварительного голосования подведут 31 мая. Победители представят партию на выборах осенью. В Единый день голосования, 11 сентября, 43 избирательные кампании пройдут в 34 субъектах РФ, по результатам выборов будет замещено более 21,5 тысяч мандатов. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней — пройдут выборы в 6 законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум, органы МСУ. Также в ЕДГ-2022 пройдет 15 кампаний по выборам губернаторов.