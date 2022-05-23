Вашингтон, 23 мая, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на смартфонах от Apple с операционными системами iOS 10 и iOS 11. Об этом 23 мая пишет SRSLY, ссылаясь на данные WABetaInfo.

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Мессенджер уже начал предупреждать владельцев мобильных устройств с iOS 10 и iOS 11 о необходимости обновления ПО. Однако, как отмечает портал, новая версия не поможет обладателям iPhone 5 и iPhone 5С — для них не предусмотрено более свежего программного обеспечения, поэтому они не смогут пользоваться WhatsApp.

Добавим, что WhatsApp станет недоступен для iPhone 5 и iPhone 5С с 24 октября 2022 года.