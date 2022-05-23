Киев, 23 мая, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Киев ввёл запрет на движение в приграничной полосе в украинских областях на границе с Белоруссией, сообщает 23 мая администрация Ровенской области на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Запретный режим вводится в Киевской, Житомирской и Ровенской областях.

Также на этих территориях запрещены охота и рыбалка, а также ношение камуфлированной одежды.

Запрещены любые передвижения гражданских лиц в местности, непосредственно примыкающей к границе с Белоруссией. Исключение допускается только для жителей населенных пунктов, непосредственно прилегающих к государственной границе.

Сельхозработы дозволено проводить при условии заблаговременного извещения пограничников.

Ограничения введены вплоть до окончания действия введённого на Украине военного положения.